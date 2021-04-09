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Magandalar otobüs durağına zarar verdi

Çorum’da av tüfeği ile ateş edilen belediye otobüs durağının camlarını kırıldı.

ÇORUM 09.04.2021, 11:21
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Magandalar otobüs durağına zarar verdi

Çorum’da av tüfeği ile ateş edilen belediye otobüs durağının camlarını kırıldı.

Buharaevler Mahallesi Kamışlı evlerde bulunan otobüs durağının camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alınarak kırıldı.

Otobüs durağına yapılan çirkin saldırı sonucunda hem vatandaşların olumsuz etkilediğini hem de kamu malının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanmasını istediler.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, kurşunlama nedeniyle zarar gören otobüs durağını bu hale getiren kişi ya da kişilerin bulunması için güvenlik kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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