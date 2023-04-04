Liselilerden depremzedelere ramazan kolisi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde, İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçede misafir edilen depremzedelere ramazan kolisi hazırladı.

Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor” projesi çerçevesinde Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 25 koli ramazan yardım paketi hazırladı.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan ramazan kolileri yardıma muhtaç aileler ve ilçede misafir edilen depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şahin Gürer, düzenlenen kampanyaya öğrenci ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek; “Osmancık Sosyal Politikalar Müdürümüz Mehmet Gürer , İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İdris Makinecinin de katkı verdiği kampanya da, yardıma muhtaç aileler ve ilçemizde misafir edilen depremzedeler başta olmak üzere yardım kolilerimizi ulaştırmaya çalıştık. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarım ve proje sorumlusu öğretmenimiz Sinan Çelik ile öğrencilerimize, ramazan ayının bu mübarek günlerinde yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. “ifadelerini kullandı.