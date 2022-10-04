“Lirik Devinimler” sergisi beğeni topladı

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, "Lirik Devinimler" adlı 11’nci kişisel resim sergisini açtı.

Çorum Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki serginin açılışında konuşan Doç. Dr. Muteber Burunsuz, sergide bulunan 60 eserin tuval üzerine akrilik uygulamasıyla yapıldığını belirterek, “Bunun dışında desenlerde yer alıyor. Sergide bulunan eserler Çorum’da bulunduğum 5 yıllık sürecin özeti gibi. Aslında bu 5 yıllık özeti sizle paylaşmak istedim” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da, Çorum’un bölgenin sanat merkezi olduğunu ifade ederek, “Hocamız Çorum’da gurur duyduğumuz ulusal hatta uluslararası çapta bir ressamdır. Türkiye, sanata ve kültüre verdiği değerle dünyaya damga vurmuştur. Devletimiz kültürde ve sanatta sağladığı ilerlemelerle bütün Avrupa’da Türk sanatını temsil etmektedir. Demokrasi, gelişmek ve ilerlemek için sanat diyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Doç. Dr. Muteber Burunsuz’un şehre önemli katkılar veren bir ressam olduğunu ifade ederek, “Hocamız, ulusal ve uluslararası 80 sergide eserleri bulunmuş olan önemli hizmetler etmiş olan değerli bir hocamızdır. Sporda, kültürde, sanatta, ticarette ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ diyoruz. Bu ayarda sergi açabilen, altyapısı ve müzesi ile bu düzeyde olan bazı büyükşehirlerde dahi olmayan altyapımız var. Sadece kültürde değil edebiyat ve sanat alanında da kendinden söz ettiren bir belediye ve şehiriz” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, Çorum’un öğrenci ve kültür dostu bir şehir olduğunun altını çizerek, “Muteber hocamız üniversitemizi ve şehrimizi daha muteber hale getirecektir. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.