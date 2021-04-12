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LGS deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

ÇORUM 12.04.2021, 09:10
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LGS deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Mart 2021 tarihinde ilçe genelinde Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrencileri başarı belgesi ve hediye çeki ile ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yapılan LGS deneme sınavında birinci olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Sündüs Sude Tak, ikinci olan Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’ndan Sıla Uzar ve üçüncü olan Atatürk Ortaokulu’ndan Zeynep Zülal Karakuş’u tebrik ederek başarı belgelerini ve hediye çeklerini taktim etti.
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