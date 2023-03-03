Kursiyerler depremzedeler için kandil simidi yapıyor

Çorum’da Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri, depremzedeler için kandil simidi yaptı. Hazırlanan kandil simitleri, 6 Mart Pazartesi günü Berat Kandili’nde Afşin’deki depremzedelere ikram edilecek.

Çorum Belediyesi, tüm birimleriyle afetzedelerin yanında olmaya ve depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çorum Belediyesine bağlı Kadın Kültür Merkezlerindeki kadınlar da bu seferberlikten geri kalmıyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen gönüllü kadınlar, ellerinden ne geliyorsa deprem bölgesi için yapmaya devam ediyor. Daha önceden mantı, bakla, börek, kıyafet ve oyuncak üretimi yapan kursiyerler, bugün de yaklaşan Berat Kandili öncesinde kandil simidi yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı programla, kandil simitleri Afşin’de çadır kentte kalan depremzedelere ikram edilecek.