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Bakan Koca :"Keçiören’de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor"
Ankara Valisi Şahin, Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2’ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Koca: "Ankara Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada 2’si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddi
Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu
Çorum’un Kargı ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.
ÇORUM 19.11.2021, 01:43
Çorum’un Kargı ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıveli köyü muhtarı Şaban Çimen’in evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken muhtar Çimen’e ait ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.