Köy muhtarı işyerinde ölü bulundu

Çorum’da merkeze bağlı Tarhan Kozlusu köyü muhtarı iş yerinin içine park ettiği otomobilinde ölü bulundu.

Olay, Sanayi Sitesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayide oto elektrik işi yapan Arif Akça’dan (45) haber alamayan yakınları sabah işyerine geldi. Çelik’in aracının içerisinde olduğunu gören yakınları, Camını kırarak girdikleri iş yerinde Akça’nın çalışır haldeki otomobilin içinde hareketsiz yattığını gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Arif Akça’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Akça’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.