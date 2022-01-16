Koruma kurulu’ndan yükümlü çocuklarına eğitim desteği

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına, Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Belediye Başkanlıklarının katkılarıyla alınan LGS ve YKS hazırlık kitapları ile soru bankaları Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk tarafından dağıtıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni; "Yapılan yardımlarla sınavlara hazırlanan ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunduklarını, öğrencilerin sınavlara hazırlanabilmeleri için kaynak kitap ihtiyaçlarının karşılandığını, Sungurlu Koruma Kurulları Başkanlığı olarak ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceğini, sınavlara hazırlık için gerekli kaynak kitapların alınmasında katkıları olan ilçe belediye başkanlıklarımız ile organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine Koruma Kurulu adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.