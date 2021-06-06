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Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan kurtarıldı

Çorum’da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tarihi evde alevlere teslim olmadan kurtarıldı.

ÇORUM 06.06.2021, 14:11
Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan kurtarıldı

Çorum’da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tarihi evde alevlere teslim olmadan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak’ta bulunan ve yıkılmak üzere olan tarihi binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları sökerek yangına müdahale etti. Binaya atılan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın büyümden söndürülürken tarihi bina kül olmaktan son anda kurtarıldı.
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