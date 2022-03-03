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Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı

Çorum’da yakalandığı korona virüs sonrası kalça kemiğinde kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hasta, ilk kez uygulanan kök hücre tedavisi ve kalça kemiği canlandırma ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

ÇORUM 03.03.2022, 12:20
Korona virüs sonrası kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hastaya kök hücre tedavisi uygulandı

Çorum’da yakalandığı korona virüs sonrası kalça kemiğinde kan dolaşımı bozukluğu teşhisi konulan hasta, ilk kez uygulanan kök hücre tedavisi ve kalça kemiği canlandırma ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Çorum’da yaşayan Bekir Kırış, geçtiğimiz yıl korona virüse yakalanarak bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından sol kalçasında ağrı ve yürümekte güçlük şikayetleri bulunan Kırış, kentte bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın sol kalçada femur başı avasküler nekroz (kalça kemiğinin kan dolaşımının bozulması) teşhisi kondu. Opr. Dr. Remzi Can Fakıoğlu tarafından kök hücre tedavisi ile kalça eklem koruyucu cerrahisi uygulanan Kırış, tekrar sağlığına kavuştu.

Tedavi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Remzi Can Fakıoğlu, hastanın geçirdiği korona virüs sonucu hastanede yattıktan sonra sol kalçada yürüme bozukluğu ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu belirterek, “Hastamızın yapılan tetkiklerinde kalça kemiğinin kan dolaşımının bozulmasına bağlı olarak oluşan eklem, kıkırdak hasarı ve ilerde gelişebilecek eklem kireçlenmesini önlemek amacıyla eklem koruyucu cerrahi olarak kök hücre tedavisi ve kalça kemiğini canlandırma ameliyatlarını gerçekleştirdik. Hastamız gayet sağlıklı. Sol kalçayı kurtarmak için yaptığımız tedavi sonrası sağ kalçada oluşabilecek rahatsızlık için sağ kalçaya da kök hücre nakli gerçekleştirdik. Hastamız yaklaşık bir ay üzerine yük vermeden yürüyüş yapacak. Ertesi gün ayağa kaldıracağız. Sonrasında da yapılacak tetkikler ve muayene sonrasında ilerde kireçlenme olmaması ve hastamızın daha ileri ameliyatlara gitmeden kendisinin kalça eklemini kurtarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kök hücre tedavisi hakkında da açıklama bulunan Fakıoğlu, “Kök hücre tedavisi şuanda dünya literatüründe yerini almış kıkırdak lezyonlarında, menüsküs yırtıklarında, tendon hasarlarında, özellikle ileri derece kalça ve diz kireçlenmelerinde o evreye gelmeden koruyucu cerrahi işlemini gerçekleştirmek amacıyla sıfır kilometre hücrelerimizi buradaki hasarlı kıkırdak dokulara yada hasara uğrayabilecek dokularda kıkırdağı yenilemek amacıyla kıkırdağın hasarını önlemek amacıyla kullandığımız bir tedavi çeşidi. Şuanda güncel literatürde de çok başarılı sonuçlarını görmekteyiz. Hastanın kendi yağ hücrelerini kullandığımız için herhangi bir yan etkisi olmadığı için yüz güldürücü sonuçlarını görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Hasta Bekir kırış ise, daha önce herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirterek, “Şikayetler ortaya çıktıktan sonra hastaneye başvurdum. Yapılan tetkiklerden sonra bu rahatsızlık ortaya çıktı. Tedavi yöntemini anlattıktan sonra hemen ameliyat olarak kurtulmak istedim. Önceden herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Geçtiğimiz yıl korona virüse yakalandım. Yoğun bir ilaç tedavisi gördüm” diye konuştu.

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