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Kopan elektrik telleri yangın çıkardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, bir inşaattan düşen malzemelerin kopardığı elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu bir evde yangın çıkı. Evin mutfağındaki ocağın bomba gibi patladığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇORUM 19.10.2021, 16:42
Kopan elektrik telleri yangın çıkardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, bir inşaattan düşen malzemelerin kopardığı elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu bir evde yangın çıkı. Evin mutfağındaki ocağın bomba gibi patladığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum’un Sungurlu ilçesi Hacettepe Mahallesi 11074 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaattan düşen malzemeler elektrik tellerini kopardı. Elektrik tellerinin kısa devre yapması neticesinde Haydar Akpınar’a ait evin mutfak kısmında bulunan ocak bomba gibi patladı. Patlama sonrasında evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile alevler evin tamamına yayılmadan kontrol altına alındı. Elektrik tellerinin kısa devre olması neticesinde bölgede bulunan birçok evdeki elektronik eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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