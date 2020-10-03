Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
ÇORUM'DA DÜĞÜNE GİDEN BİR AİLENİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Çorum’da düğüne giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ordu’dan Nevşehir’e bir yakınlarının düğüne giden Abdullah Aydın yönetimindeki 17 PC 696 plakalı otomobil Alaca yol ayrımında yola dökülen yağ nedeniyle kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Kübra Aydın yaralandı. Polis, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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