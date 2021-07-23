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Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine devrildi

Çorum’da bir binanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇORUM 23.07.2021, 11:06
Kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine devrildi
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Çorum’da bir binanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Buharaevler Mahallesi Buhara Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan I.’nın kullandığı 06 BRS 86 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkarttığı yaralı sürücü 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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