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Konteyner tuvalete araç çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından cumartesi pazarı alanında yapılan konteyner tuvalete, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

ÇORUM 13.08.2021, 15:47
Konteyner tuvalete araç çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından cumartesi pazarı alanında yapılan konteyner tuvalete, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kapalı pazarımızın yanında bulunan tuvaletlerimizin bulunduğu konteynere araçla çarpıp kaçan şahısların tespiti için emniyete suç duyurusunda bulunduk. Her insan kaza yapabilir fakat kaçıp gitmek hoş bir davranış değil. Çünkü buralara harcanan paralarda her bir vatandaşımızın hakkı var” ifadelerini kullandı.
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