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Kızılırmak’taki hayvan leşini vinçle kaldırıldı
ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDEN GEÇEN KIZILIRMAK NEHRİ’NDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANA AİT LEŞ VATANDAŞLARIN TEPSİNİ ÜZERİNE VİNÇ İLE SUDAN ALINDI
ÇORUM 14.07.2020, 20:02
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Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’ndeki büyükbaş hayvana ait leş vatandaşların tepsini üzerine vinç ile sudan alındı.
Osmancık ilçesinde yaklaşık 4 gündür Kızılırmak Nehri içinde büyük baş hayvan ölüsü bulunuyordu. Çevreye koku yayan hayvan leşi Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından vinç yardımı ile sudan alındı.
300 ila 400 kilo olduğu zannedilen ve suda kalması nedeniyle yaklaşık 1 tona kadar çıktığı belirtilen hayvan leşinde kulak küpesi tespit edilemedi.
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