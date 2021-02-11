Kızılay’dan kan bağışçılarına madalya

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenli kan bağışında bulunan 27 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.

Osmancık’ta kan bağış kampanyası düzenlendi. ’Kan dostum’ sloganıyla 4 gün sürecek olan kan bağış kampanyasının ilk gününde Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciliği, İlçede düzenli kan bağışında bulunan 27 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verdi.

Türk Kızılay Osmancık Temsilciliği ve Osmancık Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasının ilk günü Hükümet Konağı bahçesinde başladı. Burada konuşlanan mobil kan merkezine gelen gönüllüler kan bağışında bulunurken, düzenli olarak kan bağışında bulunanlar sertifika ve madalya ile ödüllendirildi.

Gönüllülerden Burak Akın 35 kez kan bağışıyla altın madalya alırken, 25 kez bağışta bulunan Bekir Yazıcı, İzzet Penbe ve Mürsel Dok’a gümüş, 10 kez kan bağışı yapan 23 kişiye de bronz madalya verildi. 1’i doktor 3 hemşirenin görev aldığı mobil kan merkezinde düzenli kan bağışında bulunanların ödülleri Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kamu, kurum ve kuruluşlarının amirleri tarafından verildi.

Türk Kızılay Osmancık Temsilcilisi Osman Sivritepe, Çorum genelindeki hastanelerde günde ortalama 70 ünite kan kullanıldığını, 2020 yılında ise ilçede 720 ünite kan bağışı alındığını belirterek kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlara teşekkür etti. Sivritepe, pandemisi nedeniyle 13-14 Şubat tarihlerinde hafta sonu alınacak kan bağışlarında sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçılarının muaf tutulacağını sözlerine ekledi.

Ali Şirin yad edildi

İlçede yüzlerce kez verdiği kan bağışıyla, “ayaklı kan bankası” unvanını alan merhum Ali Şirin, düzenlenen kan bağış kampanyasında bir kez daha anıldı. Osmancık’ın sevilen simalarından kan verme rekortmeni, ayaklı kan bankası merhum Ali Şirin ölümüne kadar 160 ünitenin üzerinde kan vererek tescilsiz bir rekora sahip olmuştu. Ali Şirin’in hayattayken en çok istediği şey ise Guinness Rekorlar Kitabına girmekti. İlk kan bağışını 22 yaşında veren merhum Ali Şirin 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

Osmancık’taki kan bağış kampanyası 12 Şubat 2021 tarihinde Hükümet Konağı bahçesinde, 13-14 Şubat 2021 tarihleri arasında ise Beyler Çelebi Camiinde saat 10.30-18.00 arasında devam edecek.