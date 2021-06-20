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Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı

Osmancık Akşemseddin İlkokulunda düzenlenen ’Kitapla Büyüyen Nesiller’ adlı kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı. Öğrenci velisi olarak törene katılan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, öğrencileri tebrik ederek öğretmen ve öğrencilere bu zor süreçte görevlerini layıkıyla yaptıkları için teşekkür etti.

ÇORUM 20.06.2021, 18:01
Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı

Osmancık Akşemseddin İlkokulunda düzenlenen ’Kitapla Büyüyen Nesiller’ adlı kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı. Öğrenci velisi olarak törene katılan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, öğrencileri tebrik ederek öğretmen ve öğrencilere bu zor süreçte görevlerini layıkıyla yaptıkları için teşekkür etti.

Okul bahçesinden düzenlenen ödül töreninde birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci olan öğrenciye akıllı saat, üçüncü olan öğrenciye paten hediye edilirken ilk 10’a giren öğrencilere ise futbol, voleybol, basketbol topu, satranç takımı gibi çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenine katılarak kazananlara ödüllerini veren Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Okul Müdür vekili Levent Dikkulak, Okul Aile Birliği Başkanı Nuray Karakaya, Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi kurucu Müdürü Rafet Namalır öğrencileri tebrik etti.

Törende ayrıca Akşemseddin İlkokulu Müdürü iken ilçede kurulan Bilim ve Sanat Merkezine kurucu Müdürü olarak görevlendirilen Rafet Namalır’a okul müdür vekili Levent Dikkulak tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.
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