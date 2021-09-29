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Kırmızı ışıkta geçti, 314 TL cezayı duyunca indirim istedi

Çorum’da trafik yoğunluğunun olduğu ana caddelerde drone destekli denetim yapıldı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı için 314 TL ceza yazılan bir sürücü, ceza miktarını duyunca polisten indirim yapılmasını istedi.

ÇORUM 29.09.2021, 15:59
Kırmızı ışıkta geçti, 314 TL cezayı duyunca indirim istedi

Çorum’da trafik yoğunluğunun olduğu ana caddelerde drone destekli denetim yapıldı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı için 314 TL ceza yazılan bir sürücü, ceza miktarını duyunca polisten indirim yapılmasını istedi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akşemseddin Cami kavşağında kırmızı ışık uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında ihlal yapan 35 araç sürücüsü toplam 10 bin 990 TL trafik ihlali cezası karar tutanağı düzenlendi.

Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yazılan Hasan Yılmaz isimli sürücünün verdiği tepki duyanları gülümsetti.

Sarı ışıkta geçtiğini, durduğu anda kazaya neden olabileceğini dile getiren Yılmaz, “Ucunda ölüm olmasın. Kaza olmasın. Gerisi önemli değil” şeklinde konuştuktan sonra polis memuruna kaç lira ceza yazıldığını sordu. 314 TL ceza yazıldığını duyan Yılmaz, “Yok, çok bu ceza. İndirimi falan varsa öyle yapalım” dedi. Yılmaz’ın sözleri gülümsemelere neden oldu.

Uygulama noktasında sürücülerle görüşen Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, amaçlarının ceza kesmek olmadığını vurgulayarak, “Çorum’da geçen yıl trafik kurallarını ihlal eden 18 bin sürücüye ceza yazıldı. Bu yıl bu oran azaldı. Kazalar minumum seviyeye düştü. En fazla kaza kavşaklarda yaşanıyor. Amacımız Çorum’da bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamaması. Amacımız sizin can güvenliğiniz. Bir vatandaşımızın burnunun kananaması için gece-gündüz çalışıyoruz. Ödemeyemem dersen bu cezayı ben maaşımdan öderim” dedi.

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