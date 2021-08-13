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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

ÇORUM 13.08.2021, 18:13
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan H. yönetimindeki 34 CGA 067 plakalı otomobil, Kamil kavşağına trafik ışıklarında durduğu sırada Murat A. yönetimindeki 19 HP 640 plakalı tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan Belin H. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esnaflar, bölgede hemen her gün kaza yaşandığını belirterek yetkilerden yolda düzenleme yapmasını istedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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