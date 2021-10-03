banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Kentin tarihi dokusunu görmek isteyenler Çoruminia’yı ziyaret ediyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Çoruminia vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ÇORUM 03.10.2021, 16:24
Kentin tarihi dokusunu görmek isteyenler Çoruminia’yı ziyaret ediyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Çoruminia vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çorum’un sahip olduğu, tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak amacıyla yapılan, geçtiğimiz günlerde de açılışı gerçekleştirilen Çorumina, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alıyordu. 7’den 70’e her kesime hitap eden Çoruminia, vatandaşların beğenisini topluyor.

Çoruminia’yı ziyaret eden vatandaşlar, "Yapılan bu çalışma, Çorum’un tarihini ve çocuklarımıza geçmişi hatırlatmak için güzel ve anlamlı olmuş. Çocuklarımız için de ayrıca güzel olmuş. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma her detayı ile çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Çoruminia’da gezerken kentin tarihini hatırladığını belirten Osman Kara ise "Çorum’daki önemli yapıları göremeyenler için farklı bir çalışma olmuş. Herkes Boğazkale’ye, Alacahöyük’e gidemez, o yüzden tüm eserlerin burada sergilenmesi güzel olmuş. Annemin de görmesini, tarihi yeniden yaşaması için onu da buraya getirdim. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çoruminia’da hafta sonu yoğunluk yaşanırken, ziyarete gelen vatandaşların bol bol fotoğraf çektikleri görüldü.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P