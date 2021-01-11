Kemallı köyündeki karantina kaldırıldı

Sungurlu kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla Kemallı Köyü’nde uygulanan 10 günlük karantina süresi sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Kaymakam Fatih Görmüş Başkanlığında 10.01.2021 Pazar günü saat 16.00’da Kaymakamlık makamında olağanüstü olarak toplanmıştır.

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 31.12.2021 tarihi 2020/67 nolu karar ile İlçemiz Kemallı köyü 10 gün karantina altına alınmıştı. 10 günlük süre sonunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerince yerinde yapılan denetimler neticesinde, yeni vakaların olmadığı değerlendirilerek, "Kemallı köyünün karantinasının 10.01.2021 tarihi saat 24:00’da kaldırılmasına, karantina uygulaması kaldırılan köyümüzde yeni vakaların çıkmaması için tedbirlere devam edilmesine, Bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına, gereği için Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına, Sungurlu Belediye Başkanlığına, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, İlçe Özel İdaresi Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sungurlu Meslek Yüksek okuluna, İlçe Müftülüğü ve Kemallı Köy Muhtarlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi” denildi.