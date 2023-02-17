Kaymakamlık yardım TIR’ı afet bölgesine gönderildi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, kaymakamlık tarafından başlatılan kampanyada toplanılan yardım malzemelerinin bulunduğu bir tır daha deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Yardımsever vatandaşlarımız tarafından Kaymakamlığımız ve Kızılay’a teslim edilen gıda kolileri ile İlçemiz Oda başkanlıklarınca temin edilen gıda yardımları, hayırsever bir iş adamımızın tahsis ettiği tır ile deprem bölgesine gönderilmiştir. Bağış yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu mübarek günde duamız odur ki, depremin açtığı yaralar bir an önce dinsin. Allah herkesten razı olsun” ifadeleri kullanıldı.