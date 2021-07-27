banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
İzmir açıklarında deprem!
İzmir açıklarında deprem!
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Kaymakam Görmüş’ten aşı çağrısı

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, ilçe genelinde yüzde 68 olan 1. doz aşılama oranının yüzde 75’e çıkarılması için herkesi aşı olmaya davet etti.

ÇORUM 27.07.2021, 18:01
Kaymakam Görmüş’ten aşı çağrısı
banner502

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, ilçe genelinde yüzde 68 olan 1. doz aşılama oranının yüzde 75’e çıkarılması için herkesi aşı olmaya davet etti.

Kaymakam Görmüş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Sungurlulu hemşehrilerimiz, 25 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 1. Doz aşılama oranlarımız tabloda gösterilmektedir. Hedef nüfusun en azından yüzde 75’ini aşılayarak mavi kategoride yer almak ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyoruz. O yüzden tüm kamu görevlilerinden, muhtarlarımızdan, oda başkanlarımızdan ve tüm vatandaşlarımızdan ricamız odur ki, lütfen herkes aşısını olsun. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501