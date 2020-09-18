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Kaymakam Görmüş’den korona virüs denetimi

SUNGURLU KAYMAKAMI FATİH GÖRMÜŞ'ÜN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

ÇORUM 18.09.2020, 18:42
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Kaymakam Görmüş’den korona virüs denetimi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ün koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta uygulanan koronavirüs denetimleri Kaymakam Fatih Görmüş tarafından bizzat organize edilerek gerçekleştirildi.

Sungurlu’da vaka artışlarına dikkat çeken Kaymakam Görmüş, sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu.

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