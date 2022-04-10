Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Kaymakam Görmüş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Sungurlu Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.
ÇORUM 10.04.2022, 17:51
Sungurlu Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi’nde verilen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, katılım sağlayan ailelere teşekkürlerini ileterek, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin mübarek ramazanlarını tebrik ederek, sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.