banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı

Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sebze pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve denetimlerinde bulundu.

ÇORUM 19.04.2021, 17:27
4
Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sebze pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve denetimlerinde bulundu.

Denetimler esnasında maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat çeken ve vatandaşlardan bu kurallara titizlikle uymaları gerektiğini hatırlatan kaymakam Görmüş’e İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve ilgili diğer personel de eşlik etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
hafif yağmur