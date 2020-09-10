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Kaymakam Görmüş koronavirüs denetimi yaptı

SUNGURLU KAYMAKAMI FATİH GÖRMÜŞ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇEDEKİ İŞYERLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇORUM 10.09.2020, 14:28
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Kaymakam Görmüş koronavirüs denetimi yaptı

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Fatih Görmüş beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı.

Kaymakam Görmüş, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

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