Kaymakam görmüş Diğ barajını inceledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, yapımı devam eden Diğ Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasını ziyaret eden Kaymakam Görmüş, yüklenici firma sorumlusundan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Görmüş, İlçe merkezine içme suyu sağlayacak ve aynı zamanda sulama ve taşkın koruma amacı olan Diğ Barajı’nın İlçe için önemli bir yatırım olduğu ifade etti.

Kaymakam Görmüş şantiye sahasında çalışan tüm personele kolaylıklar dileyerek, yapılması elzem olan bu yatırımı ilçemize kazandıran herkese teşekkür etti.