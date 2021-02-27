Kaymakam Akpay’dan 46 yıllık öğretmene başarı belgesi

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Milli Eğitim camiasında çeşitli bölümlerde yaklaşık 46 yıl hizmet verdikten sonra emekli olan İbrahim Gökdere’ye başarı belgesi taktim etti.

Gemici İlkokulu Müdürü İbrahim Gökdere, 01 Mart 2021 tarihi itibariyle emekli olacak. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, şube ve okul müdürleri ile öğretmenlerinde katıldığı bir törenle emekli olan İbrahim Gökdere’ye başarı belgesi taktim ederek teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında başarı dileklerini iletti.

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 8 yıl şube müdürü, 3 yıla aşkında Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve eğitim camiasında farklı görevlerde yaklaşık 46 yıllık hizmet veren İbrahim Gökdere’ye teşekkür ederek plaket takdim etti, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar diledi.