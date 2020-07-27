Kaymakam Akpay yeni görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Osmancık Kaymakamlığı’na atanan Ayhan Akpay, ilçedeki görevine başladı.

Adıyaman Vali Yardımcısı iken 13 Temmuz 2020 kararnamesi ile Osmancık Kaymakamlığı’na atanan Ayhan Akpay, ilçedeki görevine başladı.

’Ayhan Akpay Kimdir?’

1979 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Divarlı Kasabası İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Çiftlik İlçesinde okudu. 1996 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2003 yılında İngiltere Exeter Üniversitesinde bir yıl süre ile dil eğitimi aldı ve İngiltere kamu kurumlarını yerinde inceledi. 2011 yılında İngiltere Keele Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri National Defence Üniversitesinde Terörizm Eğitimi aldı.

2001 yılında Balıkesir Kaymakam Adayı olarak atandı. Sırasıyla; Kırıkkale Sulakyurt Kaymakam Vekili, Aydın Yenipazar Kaymakam Vekili, Çorum Boğazkale Kaymakamı, Hakkâri Çukurca Kaymakamı, Erzincan Vali Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı, Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı ve Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Ayhan Akpay evli ve iki çocuk babasıdır.