banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi

Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi.

ÇORUM 30.03.2021, 17:16
Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi

Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi.

Kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte denetimleri yoğunlaştıran Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, uygulamaları yerinde inceleyerek, denetimlere esnaflarımın ve vatandaşların destek vermelerini, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.

Yapılan denetime kaymakam Akpay, daire amirleri ve denetim ekipleri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu