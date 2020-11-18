banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Borsa yeniden rekora gidiyor
Borsa yeniden rekora gidiyor

Kaymakam Akpay köy gezilerini sürdürüyor

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, köyleri gezerek talepleri birinci ağızdan dinledi.

ÇORUM 18.11.2020, 18:28
1
Kaymakam Akpay köy gezilerini sürdürüyor

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, köyleri gezerek talepleri birinci ağızdan dinledi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçeyi tanımaya devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce Osmancık kaymakamlığı görevine atanan Akpay, bir yandan Korona Virüs denetimlerine çıkarken, bir yandan da köy ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak ilçeye bağlı Kamil, Baltacı Mehmet Paşa, İnal ve Yağsiyan Köylerini ziyaret eden Kaymakam Akpay talepleri dinledi ve köylerde yürütülen çalışmalar ile ilgili köy muhtarlarından bilgi aldı.

Ziyaret ettiği köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Akpay, ziyaretleri sırasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378