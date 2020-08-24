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Kaymakam Akpay, ilçedeki okulları inceledi
OSMANCIK KAYMAKAMI AYHAN AKPAY, MESLEKİ ÇALIŞMALARINA BUGÜN BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİ ZİYARET ETTİ
ÇORUM 24.08.2020, 18:32
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, mesleki çalışmalarına bugün başlayan öğretmenleri ziyaret etti.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ile birlikte okullarda mesleki çalışmalarına bugün başlayan öğretmenleri ziyaret etti. Gemici İlkokulu, Nenehatun Ortaokulu, Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akşemseddin İlkokulu ve İnönüzaferi İlkokulu’nu ziyaret eden Akpay, yenisi yapılmak üzere yıkılan Nenehatun Ortaokulunda da yerinde incelemelerde bulundu.
Öğretmenler ile tanışarak bir süre sohbet eden Akpay, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
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