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Kaymakam Akpay çiftlikleri ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen çiftlikleri ziyaret etti.

ÇORUM 30.03.2021, 17:54
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Kaymakam Akpay çiftlikleri ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen çiftlikleri ziyaret etti.

Kaymakam Ayhan Akpay beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ile birlikte ilçede Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen büyükbaş hayvan çiftliklerini ziyaret etti. Buralarda incelemelerde bulunan Akpay, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

Ayhan Akpay, işletme sahiplerine çalışmalarında başarılar dileyerek bereket temennisinde bulundu.
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