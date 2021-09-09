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Kayıp hayvanlarını aramaya çıkan aza ölümden döndü

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyünde, kayıp büyükbaş hayvanlarını aramaya çıkan muhtar azası traktörün takla ataması sonucu yaralandı.

ÇORUM 09.09.2021, 16:14
Kayıp hayvanlarını aramaya çıkan aza ölümden döndü

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyünde, kayıp büyükbaş hayvanlarını aramaya çıkan muhtar azası traktörün takla ataması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Doğan Köyünde dün akşam saatlerinde kayıp olan 5 adet büyükbaş hayvanlarını aramaya çıkan Erdal Karakülah’ın kullandığı 19 HB 992 plakalı traktör, Karasivri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Karakülah cep telefonu ile köy muhtarı Ramazan Karaçam’ı arayarak yardım istedi. Köy muhtarı beraberinde bir vatandaşla kazanın olduğu yere gitti. Muhtar Karaçam, yaralı olan Karakülah’ı aracıyla Osmancık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralı azası burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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