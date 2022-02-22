Kavuncu, meclis kürsüsünde demir yolu projesine dikkat çekti

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’un ihracattaki başarısıyla ’yük alan bir il’ olduğunu belirterek, “Projesi tamamlanmak üzere olan, Kırıkkale-Delice, Çorum, Samsun hızlı ve yük treni, çift hatlı demir yolu projemizin hayata geçirilmesiyle birlikte Karadeniz limanı ve bölgemiz, demir yolu ile Akdeniz’e ve bütün Türkiye’ye bağlanacak, ülke ve bölge ekonomisine, ilimizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti iktidarına Çorum’a yapılan yatırımlar hakkında açıklama da bulundu. İhracatçı iller arasında Çorum’un başarısına dikkat çeken milletvekili Erol Kavuncu, demir yolu projesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de gerek insan hakları, özgürlükler, demokratikleşme gerekse ekonomik kalkınma, siyasi ve uluslararası ilişkiler bağlamında, son 20 yılda, 100 yıllık hizmet, yatırım, değişim ve dönüşümlere imza atıldığına dikkat çeken Kavuncu, Türkiye’nin 20 yıl boyunca eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, yerli ve milli savunma sanayinden, uzay teknolojilerine kadar, gerçekleştirdiği kalkınma hamleleriyle, ’Yeniden Büyük Türkiye’ hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

2018 yılında başlayan global ekonomik krizin zorlu korona virüs salgını sürecinde derinleşerek adeta bütün dünyayı esir aldığını kaydeden Kavuncu, “Bunun sonucu olarak özellikle, elektrik, doğal gaz petrol, enerji fiyatları bu gün bütün dünyada dört kat, beş kat kat artmıştır. Bütün dünyayı etkisi altına alan özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki bu krizden vatandaşımızın en az düzeyde etkilenmesi için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla halkımızın lehine her gün yeni tedbirler, kararlar alınmaktadır” diye konuştu.

’Eğitim, sağlık, ulaşım ve sulu tarıma 30 milyar liralık yatırım’

Ülke genelinde olduğu gibi AK Parti iktidarında Çorum’da da bu önemli yatırımlara imza atıldığını vurgulayan Kavuncu, “Çorum da eğitim alanında 2002-2022 yılları arasında başta bin 702 derslikten oluşan, tam donanımlı 133 yeni okul binası olmak üzere, çok sayıda eğitim yatırımı yapılmıştır. Devam eden 32 okul ve diğer eğitim yatırımlarıyla birlikte ilimizde eğitim yatırımı tutarı bu günkü rakamlarla 5 milyar 674 milyon TL ye ulaşmış olacaktır. İlimizde yapılan sağlık yatırımları olarak son 20 yılda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere, tam donanımlı 6 yeni hastane, 7 Toplum Sağlığı ve Aile Merkezi, 9 sağlık evinin yanısıra, daha bir çok sağlık yatırımı ile bugün ki rakamlarla 4 milyar 792 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapımına başlanılan, ’Onkoloji (kanser) Tanı ve Tedavi Merkezi’mizin hizmete girmesiyle birlikte hem ilimiz hem de bölgemiz çok önemli hayırlı bir hizmete daha kavuşmuş olacaktır. Ulaşımda ilimizde AK Parti öncesi sadece 59 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2022 yılları arasında yüzde 515 artışla 361 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır. Yatırımları devam eden, ’Çorum-İskilip-Çankırı’, ’Çorum-Laçin-Osmancık’, ’Çorum-Mecitözü-Amasya’, ’Turhal-Zile-Alaca-Sungurlu’ dahil 12 ulaşım projemiz tamamlandığında ilimizde ulaşım yatırımları 14 milyar 246 milyon TL ye ulaşacaktır. Çorum’da 2002 yılına kadar 13 sulama tesisi ile 32 bin dekar arazi sulanabiliyordu. AK parti sonrası yapılan 21 baraj, sulama tesisi ve devam eden 11 adet sulama ve 4 adet baraj inşaatının tamamlanması ile 11 kat artarak toplam 358 bin dekar arazide sulu tarım yapılacaktır. Bu yatırım ve hizmetler için de 5 milyar 693 milyon TL harcama yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

’Çorum yük alan bir il’

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, ’Yeni, Yeniden Büyük Güçlü Türkiye’ hedeflerimize ilerlerken bu zorlu ve kutlu yarışta Çorum 81 il arasında 13. sıra ihracat başarısıyla ’yük alan bir il’ olarak özellikle ve öncelikle; Projesi tamamlanmak üzere olan, Kırıkkale/Delice, Çorum, Samsun Hızlı ve Yük Treni, çift hatlı demir yolu projemizin hayata geçirilmesiyle birlikte; Karadeniz limanı ve bölgemiz, demir yolu ile Akdeniz’e ve Bütün Türkiye’ye bağlanacak, ülke ve bölge ekonomisine, ilimizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan Çorum ilimiz tarım, makine ve imalat sanayisindeki başarısının yanı sıra, aynı zamanda, 8 bin yıllık kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle bir turizm başkentidir. Bu vesileyle, sizleri Anadolu’muzun orta yerinde, yolların ve medeniyetlerin kesiştiği, kavşak noktasında bulunan yiğidin harman olduğu yer Çorum’a davet ediyoruz. Bu davetimiz aynı zamanda tüm milletimizedir. Kısıtlı zaman diliminde ancak çok az bir kısmını anlatabildiğimiz, Ak Parti döneminde ilimiz Çorum’a kazandırılan yatırım ve hizmetler için, en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.