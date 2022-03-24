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Kavuncu, “İskilip Belediyesi’nin GES yatırımı için kredi hazır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı Güneş Enerji Santrali projesi kredi limiti sorunun çözüme kavuştuğunu belirterek, İlbank’tan proje için gereli kredinin ayrıldığını açıkladı.

ÇORUM 24.03.2022, 15:57
Kavuncu, “İskilip Belediyesi’nin GES yatırımı için kredi hazır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı Güneş Enerji Santrali projesi kredi limiti sorunun çözüme kavuştuğunu belirterek, İlbank’tan proje için gereli kredinin ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı Güneş Enerji Santrali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün dünyada yaşanan global ekonomik ve özellikle enerji krizi nedeniyle yenilenebilir çevre dostu enerji kaynakları stratejik bir önem kazandığını vurgulayan Milletvekili Kavuncu, “Bu durumu daha önceden gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla çevreci, yenilenebilir enerji kaynakları ülkemizde teşvik edilerek, desteklenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde birçok bölgemizde yenilenebilir enerji üreten tesisler kurulmuştur. İl ve ilçelerimizde de söz konusu yenilenebilir enerji tesisleri kurularak; hem belediye bütçesine, hem ülke ekonomisine katkı sağlanırken hem de doğamızın korunmasına destek olunmuştur. Geçtiğimiz Şubat ayında İskilip ziyaretimizde, AK Parti ilçe Başkanımız Yusuf Kaya ve belediye meclis üyelerimiz İskilip ilçemize Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması konusunu gündeme getirmişlerdi. Belediyenin bu yatırım için İller Bankasından kullanmak istediği kredi için kredi limitinin yeterli olmadığını, bu nedenle de projeyi hayata geçiremediklerini ifade etmişlerdi. Ancak bunun yanında çok önemli bu hizmet ve yatırımı da ilçeye kazandırmak istediklerini beyan ederek destek talep etmişlerdi” dedi.

Dün İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü AK Parti İskilip ilçe Başkanı Yusuf Kaya ile birlikte ziyaret ederek İskilip İlçesine yapılması planlan GES projesine finansal destek sağlanması için talepte bulunduklarını açıklayan Kavuncu, “İlbank Genel Müdürü’müzden; İskilip’imiz, belediyemiz, ülkemiz için çok önemli olan bu yatırım için kredimizin hazır olduğu müjdesini aldık. İskilip Belediyemizce gerekli kararlar alınıp, yazışmalar yaptıktan sonra süreç başlayacak. Bu sayede hem İskilip’e hem belediyemize hem de ülke ekonomisine uzun yıllar gelir sağlayacak olan bu önemli hizmeti İskilip’imize kazandırmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

İskilip ilçesine son dönemde önemli yatırımların kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip’in gençlik ve sporla ilgili taleplerini ilettikleri Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatları doğrultusunda, Gençlik Merkezi’nin ihale aşamasına geldiğini açıkladı. Olimpik Yüzme Havuzu ve Güreş Eğitim Merkezi ile ilgili olarak da gerekli süreçlerin tamamlandığını kaydeden Kavuncu, İskilip Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanacak protokolün ardından ihaleye çıkılacağını bildi.

Yakın bir zamanda 3 projenin yapımına başlanacağını açıklayan Kavuncu, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın, hemşehrilerimizin; daha rahat, huzurlu, konforlu spor imkânlarına kavuşmaları için İskilip’imizin spor alanındaki taleplerini yakandan takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu hizmetleri İskilip’imize kazandırıyoruz” diye konuştu.

Toplu Konut projesi için yer tespiti yapılırken imar çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kavuncu, “Mayıs veya Haziran ayında Türkiye genelinde yapılacak olan toplu konutlar için ihale gerçekleştirilecek. “Türkiye Geneli 100 Bin Konut” yapım işi ihalesi içerisine İskilip ilçemize yapılacak olan TOKİ de dâhil edilecek. TOKİ, maliyetlerin artmasıyla ev fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu anlamda İskilip’imize TOKİ yapılmasını oldukça önemsiyor, bu konuyu yakından takip ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde imar çalışması tamamlandıktan sonra İskilipli hemşehrilerimin TOKİ talepleri toplanmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler anlamında İskilip’te toplu olarak yapılan etkinlikler için kullanılabilecek herhangi bir kapalı mekânın olmaması nedeniyle Spor Salonu’nun ilçe için çok önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kavuncu, şunları kaydetti:

“Eğitim ve öğretimle ilgili ilimizin öncelikli taleplerinin karşılanması için Salı günü Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret ederek taleplerimizi ilettim. Bu taleplerden bir tanesi de İskilip Spor Salonu projemizin bedelinin revize edilerek ihale izninin verilmesiydi. Çarşamba günü bakanımız telefonla arayarak; öncelikli olan taleplerimizin karşılanacağı müjdesini verdiler. Sayın bakanımızın talimatlarıyla çok kısa bir süre içerisinde İskilip Kapalı Spor Salonu’muzun ihalesi gerçekleştirilecek. Çok amaçlı olan salonumuz en kısa sürede inşa edilerek; gençlerimizin, halkımızın hizmetine sunulacak. Böylece İskilip’imizin öncelikli ve önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış olacak. Ayrıca Akşemseddin Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Azmimilli İlkokulu, Ebussuud Efendi İlkokulu deprem analizleri neticesinde yikyap kapsamına alındı yeni binaları yapılacak. Atatürk ilk ve ortaokulu deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Misakı Milli İlkokulu ve Anadolu İHL güçlendirme için ihale işlemleri devam ediyor.”

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