Kavşaktaki çökme, sürücüleri tedirgin ediyor

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde, Kamil Yolu Meslek Yüksek Okulu mevkiindeki kavşakta oluşan çökme sürücüleri tedirgin ediyor.

Osmancık, Eymir Mahallesi, Rıfat Göbel Bulvarı, Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu girişinde bulunan kavşakta meydana gelen toprak çökmesi yolu kullanan sürücüleri tedirginlik yaşıyorlar. Orta göbekte bulunan menfezin etrafındaki toprakların belirgin bir şekilde çöktüğünü belirten sürücüler, tedirgin olduklarını belirterek, Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışma yapmalarını istiyorlar.