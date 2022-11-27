Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Adem B. yönetimindeki 55 AIP 717 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan 71 FC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kaza yapan bir araçta sıkışan kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ve yolcu, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.