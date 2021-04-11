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Kavga ihbarına giden polise itfaiyecilerden sürpriz

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, itfaiyecilerin pasta sürprizi ile karşılaştı.

ÇORUM 11.04.2021, 00:28
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Kavga ihbarına giden polise itfaiyecilerden sürpriz

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, itfaiyecilerin pasta sürprizi ile karşılaştı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, 155 Polis imdatı arayarak Terminalde kavga olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, kısa sürede olay yerine gelen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi. Polis ekipleri daha sonra Bayav ve itfaiye personeliyle birlikte hazırlanan pasta kesti. Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri itfaiye personeline teşekkür etti.

Polisler, kavga anonsu diye geldikleri olay yerinde güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirterek, birden fazla duyguyu bir arada yaşadıklarını ifade etti.
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