Kargı’da zincirleme kaza: 5 Yaralı

Çorum’un Kargı İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Beygirciğlu Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde olan Latif Karaca yönetimindeki 34 HF 1761 plakalı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan M.A.K., G.K., M.K., H.K., N.K. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekiplerinin tedbir almasına rağmen ikinci bir kaza meydana geldi. Kazayı görünce panikleyen ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 otomobil orta bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan İstanbul-Samsun istikameti kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.