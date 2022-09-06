Son Dakika
Kargı’da yaya geçitleri yenilendi
Çorum’un Kargı ilçesinde Karayolları Şube Şefliği ekipleri, okullar açılmadan önce yaya geçitlerini boyayarak yeniledi.
ÇORUM 06.09.2022, 13:11
Çorum’un Kargı ilçesinde Karayolları Şube Şefliği ekipleri, okullar açılmadan önce yaya geçitlerini boyayarak yeniledi.
Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında daha güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için Kargı Meslek Lisesi önü, Atatürk İlk Okulu ve çarşı içindeki tüm yaya geçitleri Karayolları ekipleri tarafından yenilendi.
Çalışmalar sırasında Kargı ilçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri de yol güvenliğini sağlayarak trafiği aksatmadan çalışmaların tamamlanmasını sağladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
21
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü