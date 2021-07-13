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Kargı’da şehitlikler ziyaret edildi

Çorum’un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

ÇORUM 13.07.2021, 15:25
Kargı’da şehitlikler ziyaret edildi
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Çorum’un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretine Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ.Yunus Emre Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Soruk, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, kurum müdürleri, polis memurları, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Kargı Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunan ziyarette Kargı mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.
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