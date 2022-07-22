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Karayolunda çıkan hortum kameraya böyle yansıdı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, karayolun kenarında hortum çıktı. Paniğe sebep olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.
ÇORUM 22.07.2022, 19:21
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, karayolun kenarında hortum çıktı. Paniğe sebep olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Sungurlu ilçesi Ankara-Samsun karayolu üzerinde hortum çıktı. Yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki vatandaşlar, hortumu görünce panik yaşadı. Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.