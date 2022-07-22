Karayolunda çıkan hortum kameraya böyle yansıdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, karayolun kenarında hortum çıktı. Paniğe sebep olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Sungurlu ilçesi Ankara-Samsun karayolu üzerinde hortum çıktı. Yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki vatandaşlar, hortumu görünce panik yaşadı. Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.