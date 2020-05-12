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Karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DÖNMELERİ SAĞLANAN VE ÇORUM’DA KARANTİNA ALTINA ALINAN GURBETÇİLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. SUUDİ ARABİSTAN'DAN DÖNMELERİ SAĞLANAN VE ÇORUM'DA KARANTİNA ALTINA ALINAN GURBETÇİLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU TARAFINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ.

Karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DÖNMELERİ SAĞLANAN VE ÇORUM’DA KARANTİNA ALTINA ALINAN GURBETÇİLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. SUUDİ ARABİSTAN'DAN DÖNMELERİ SAĞLANAN VE ÇORUM'DA KARANTİNA ALTINA ALINAN GURBETÇİLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU TARAFINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:10
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Karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen ve Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından kitap gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilere Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen kitapları Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından dağıtıldı.

Kitap jesti karşısında mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, karantina sürecinde yetkililer ve sağlık çalışanlarının verdikleri hizmet, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

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