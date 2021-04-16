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Karantina kurallarını ihlal eden 28 kişi hakkında işlem yapıldı

Çorum’da evde izolasyon kurallarını ihlal eden 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

ÇORUM 16.04.2021, 18:06
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Karantina kurallarını ihlal eden 28 kişi hakkında işlem yapıldı

Çorum’da evde izolasyon kurallarını ihlal eden 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Mahalle denetim ekiplerince il merkez ve ilçelerinde 8 bin 791 kişi denetlenmiştir. Denetim ekiplerince gelen ihbarlar neticesinde ve resen 11 bin 567 işyeri ve kişi denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 15 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 108 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerince 09-16 Nisan tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 28 kişi tutanakla tespit edilmiş olup bu kişiler yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 16 Nisan tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 5 kişidir” denildi.
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