Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı

Sungurlu İlçe Müftülü tarafından hayır sahibi vatandaşların katkıları ile kamplarda yaşayan vatandaşlara 500 çift ayakkabı, 100 adet çocuk takım elbisesi ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Sungurlu Müftülüğü, Sungurlu Din Görevlileri ve Emeklileri Derneği işbirliği ile sınırımızın yanı başında bulunan kamplarda yaşayan kardeşlerimiz için hayır sahibi vatandaşlarımızın katkıları ile 500 çift ayakkabı, 100 adet çocuk takım elbisesi vb. ihtiyaç malzemeleri gönderildi" denildi.

Hayırsever vatandaşlara ve bu organizasyonda emeği geçen görevlilere teşekkür eden İlçe Müftüsü İbrahim Köksal’ın yaptığı dua ile yardım tırı dualarla uğurlandı.