Kalbine yenik düşen komiser yardımcısı memleketine uğurlandı

Çorum’da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mesut Aydın’ın naaşı, Çorum’da düzenlenen törenle memleketi Tokat’a gönderildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Mesut Aydın, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın için Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve helallik alınmasının ardından Aydın’ın cenazesi memleketi olan Tokat’ın Erbaa ilçesine gönderildi.