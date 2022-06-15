banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın

Çorum’da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya bakın düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM 15.06.2022, 15:40
Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın

Çorum’da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya bakın düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezinde 3 kişinin bir depoda kaçak sigara doldurularak satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaçak sigara üretimi yapılan depoya baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron sigara, 17 kilo sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 1 adet otomatik sigara basma makinası, 1 adet sigara basmak için kullanılan hava kompresörü ele geçirdi.

Gözaltına 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık