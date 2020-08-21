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Jeep hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 yaralı
ÇORUM’DA JEEP İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
ÇORUM 21.08.2020, 16:21
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Çorum’da jeep ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaydiğin yolu üzerinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir jeep hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen jeepte bulunan Ü.B. ve H.B. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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